0553 313 94 23

Ankara Zirvesi sonrası ABD elçiliğinden açıklama

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen heyetin Ankara'daki temasları sona erdi. Konuyla ilgiliyle ABD Büyükelçiliği açıklama yaptı.

13 Temmuz 2018 Cuma 18:55
Ankara Zirvesi sonrası ABD elçiliğinden açıklama

ABD ile FETÖ terör örgütü ile mücadele, elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi, vize, konsolosluk, Rahip Brunson ve Türkiye'de tutuklu ABD vatandaşlarının ele alındığı toplantı sona erdi.

"HER İKİ TARAFTA İLERLEME KAYDETMEYİ BEKLEMEKTEDİR"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Adli ve diğer konulardaki ortak çalışma grubu, 13 Temmuz 2018 tarihinde Ankara'da toplanmıştır. İlgili bakanlıklardan Türk ve Amerikalı yetkililer bir araya gelerek her iki taraf için de önemli olan adli ve hukuki meselelerde önemli görüşmelerde bulunmuşlardır. Her iki tarafta bu konularda sürekli ilerleme kaydetmeyi beklemektedir" denildi.

TARAFLAR, HALKBANK DAVASI VE RAHİP BRUNSON KONULARINI ELE ALDI

Toplantıya diplomatların yanı sıra Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT yetkilileri de katıldı.

Taraflar, Rahip Brunson ile bazı ABD konsolosluk çalışanlarının tutukluluğu ile Halkbank davası gibi konuları da ele aldı.

FETÖ ELEBAŞI İÇİN BİNLERCE BELGEYLE İADE TALEP EDİLDİ

Ankara, 15 Temmuz'dan hemen sonra binlerce belgeyi Washington'a göndermiş ve FETÖ elebaşının iadesini talep etmişti.

Türkiye ve ABD arasında kurulan çalışma grubu, ilk toplantısını Menbiç gündemiyle Washington'da gerçekleştirmişti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 18:55
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. Ankara
  4. Maliye Bakanlığı
  5. Adalet Bakanlığı
  6. Washington

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    '15 Temmuz'da ezanlar yeni bir şahlanışı müjdeledi'
    1. '15 Temmuz'da ezanlar yeni bir..
    2. Acun Ilıcalı Adnan Oktar'ın öğrencisi..
    3. Acun Ilıcalı Adnan Oktar'ın 'aslan'ı mı?
    4. FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına..
    5. Bebeklere yoğurt nasıl yapılır?
    6. Birleşmiş Milletler'den Güney Sudan'a..
    7. Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi!..
    8. Ankara Zirvesi sonrası ABD..
    9. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    10. CHP'yi karıştıran dayak
    11. FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri yapılanması'..
    12. Türkiye Amerika grubundan ortak..
    13. Borsa günü yükselişle kapattı
    14. Adnan Oktar'ın yakın koruması firar etti
    15. Evde krem peynir nasıl yapılır?
    16. Halkı yoldan çıkaran Oktar: Devletimi..
    17. Meyve suyu nasıl yapılır?
    18. İşte Adnan Oktar'ın mal varlığının..
    19. 2018 2019 okul kayıtları ne zaman..
    20. Antalya'da Alman turist otel odasında..
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...