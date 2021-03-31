Ankara yüz yüze eğitim kararı | Son dönemde Türkiye genelinde vakalarda ciddi bir artış yaşanıyor. Bu artış risk haritasına da yansıdı. Ankara orta risk durumundan çok yüksek riskli duruma geçti. Hal böyle olunca pek çok kısıtlama da geri döndü. Peki, yüz yüze eğitim devam edecek mi Ankara?

Ankara yüz yüze eğitim iptal mi? Ankara ortaokul liseler okula gidecek mi?

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak, bazı kararlar aldığı belirtildi. Eğitim ve öğretimle ilgili olarak 2 Mart 2021 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile düzenlenen uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek.