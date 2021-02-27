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Eğitim Ankara yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Eğitim

Ankara yüz yüze eğitim başlayacak mı?

1 Mart Ankara’da okullar var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle kasım ayında yüz yüze eğitime ara verildi. 15 Şubat’ta köy okullarında, anaokullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart’ta ise tüm ilkokul, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı duyuruldu. Ancak kararların illere göre alınacağının bildirilmesinin ardından bazı şehirlerde yüz yüze eğitim adımlarının atılması için kabine toplantısı beklenmeye başladı. Peki, Ankara’da pazartesi yüz yüze eğitim var mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-27 10:32:00 -
Ankara yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Ankara yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitim kademeli olarak 15 Şubat Pazartesi günü köy okullarında başladı. 1.,2.,3.,4.,8. Ve 12.sınıflarda ise yüz yüze eğitim 1 Mart’ta başlayacak. Ancak bazı şehirlerde yüz yüze eğitime başlanması için kabine toplantısının beklenmesine karar verildi. Peki, Ankara’da 1 Mart’ta okullar olacak mı?

Ankara yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada kabine toplantısında alınacak kararlar doğrultusunda 2 Mart’ta yüz yüze eğitim adımlarının atılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu ( düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde kararlaştırılacağı değerlendirilmektedir.

İçişleri Bakanlığı’mızın 26 Şubat tarihli genelgesiyle 1 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanacak kabinede yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulamaya devam edilmesi gerektiği bildirilmişti.

Kabine Toplantısı’nda eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat’tan bu yana uygulanan birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22. Ocak’tan beri uygulanan; 8 ve 12.sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir.

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar çerçevesinde her ilimiz içerisinde bulunduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır.

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