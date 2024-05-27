Ankara yine yağmura teslim
Ankara’da öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yetersizliği yeniden gün yüzüne çıktı.
Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarı yaptı. Uyarının ardından etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte ilerlemeye çalışan araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı.
Aktüel
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