Ankara Web TV’de yazarlık eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin korona virüs salgını nedeniyle evlerinde vakit geçiren vatandaşlara yönelik başlattığı Yazarlık Atölyesi, Ankara WEB TV ve Youtube kanalında canlı yayınlanmaya başladı.

Vatandaşların evde geçirdikleri süreci verimli ve faydalı hale getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, “Yazarlık Atölyesi”ni Başkentlilerle buluşturdu. Eğitimin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklere ara verilmesiyle birlikte Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan zengin içerikli programlar Ankara WEB TV ve Büyükşehir Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Sanattan spora, kültürden eğitime kadar birçok alanda hazırlanan programlarla Başkentlilerin evlerine konuk olan Büyükşehir Belediyesi, yazarlık eğitiminin verildiği “Yazarlık Atölyesi”ni de Ankara WEB TV ve Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlamaya başladı.

Başkent Tiyatroları dramaturg eğitmenleri tarafından hazırlanan Yazarlık Atölyesi, her salı ve perşembe günleri saat 17.00’de canlı olarak yayınlanıyor. Senaryo, oyun, dizi, film ve reklam yazarlığı gibi farklı yazım türleri ve teknikleri ile izleyenlerin evlerine konuk olan Yazarlık Atölyesi, yazarlığa ilgi duyanlara da rehberlik yapıyor. Yazarlık mesleğini sevdirmeyi ve genç nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirten Başkent Tiyatroları yazarı Erdal Ozan Metin, “Hepimizin evde olduğu bu süreci nasıl verimli hale getiririz diye düşündük. Online yazarlık eğitimlerine başladık. Evde kalan insanların daha yararlı bir eğitim süreci geçirmeleri için ödevler de vereceğiz. Sanat, tiyatro, reklam ve edebiyat yazarlığı konuları üzerine konuşacağız. Haftada 2 gün online eğitim vereceğiz. Yazmaya ilgi duyan, yazarların dünyasını keşfetmek isteyen herkesi davet ediyoruz” dedi.