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Aktüel Ankara Valisi Vasip Şahin'den vefat eden polise taziye mesajı
Aktüel

Ankara Valisi Vasip Şahin'den vefat eden polise taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:13:23 -
Ankara Valisi Vasip Şahin'den vefat eden polise taziye mesajı

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez için taziye mesajı yayınladı.

Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"28 Kasım'da, görev başında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan polis memuru Metin Gülmez, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim."

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