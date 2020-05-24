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Aktüel

Ankara Valisi Şahin'den Etik Günü mesajı:

"Kamu yönetiminde etik değerler konusunda daha hassas olunması beklenmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-05-24 22:06:34 -
Ankara Valisi Şahin'den Etik Günü mesajı:

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bireysel olarak her insanın etik değerlere göre hareket etmesinin beklendiği gibi özellikle kamu yönetiminde etik değerler konusunda daha hassas olunması da beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, 25 Mayıs Etik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insanın bireysel ve toplumsal ilişkilerinin temelini oluşturan değerlerin, kuralların, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt edebilme kavramlarını içine alan etik kavramının önemine değindi.

"Bireysel olarak her insanın etik değerlere göre hareket etmesinin beklendiği gibi, özellikle kamu yönetiminde etik değerler konusunda daha hassas olunması da beklenmektedir." ifadesini kullanan Şahin, şunları kaydetti:

"Kamu görevlilerinin sorumluluklarını yerine getirirken yasalarla sınırlandırılmış ve tanımlanmış yetkilerinin yanı sıra kamu yararını gözetme, şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik, tarafsızlık gibi etik davranış ilkelerine uymaları toplum nezdinde kamu yönetimine ve kurumlarına duyulan güven duygusunu artıracaktır.

Kamu yönetiminde etik davranış kuralların geliştirilmesi, sorunların daha kolay aşılması, toplumun huzur ve güven ortamının oluşturulmasında karşılaşılabilecek risklerin önlenmesi, eğitimden sağlığa, yargıdan ekonomiye kadar her alanda gerçekleştirilen yasal ve kurumsal reformların sürdürülebilir kılınmasına imkan verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, etik değerlerin başta kamu kültüründe olmak üzere, her alanda geçerli olması temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Etik Günü'nü kutlarım."

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