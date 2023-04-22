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Aktüel Ankara Valiliğinden sağanak yağış uyarısı
Aktüel

Ankara Valiliğinden sağanak yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-04-22 22:13:00 -
Ankara Valiliğinden sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, yarın için vatandaşlara sağanak yağış uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği, 23 Nisan günü beklenen sağanak yağış nedeniyle uyarı yayımladı.

Ankara Valiliğinden "Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" uyarısıyla yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre; 23 Nisan 2023 Pazar günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle ve akşam ilk saatlerde ilimizin güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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