Ankara Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama
Ankara Valiliği, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki patlama nedeniyle can kaybı ya da yaralının bulunmadığını bildirdi.
Ankara Maden Teknik Arama Isı bölgesinde patlama meydana gelmişti. Ankara Valiliğinden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.