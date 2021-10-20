  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama
Gündem

Ankara Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama

Ankara Valiliği, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki patlama nedeniyle can kaybı ya da yaralının bulunmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 10:55:00 -
Ankara Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama

Ankara Maden Teknik Arama Isı bölgesinde patlama meydana gelmişti. Ankara Valiliğinden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tehlikeli kavga:
Yerel

Tehlikeli kavga: "Bunlar PKK'lı" diye bağırdı, ortalık bir anda karıştı!

Trabzon'da kent merkezinde eski karısının bulunduğu aracı görünce laf atmaya başlayan şahıs, aracın içinden kesici aletlerle çıkan 3-4 kişil..
Doğu Perinçek iyice uçtu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'pes' dedirten teklif
Siyaset

Doğu Perinçek iyice uçtu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'pes' dedirten teklif

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun ABD'nin kaos planının piyonu ilan eden Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, "AK Parti..
Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıttı
Teknoloji

Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıttı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıtan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen Ecotorq motor..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay