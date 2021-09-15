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Aktüel Ankara Valiliğinden kritik uyarı
Aktüel

Ankara Valiliğinden kritik uyarı

Ankara Valiliğinden, yarın gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar ile ilgili uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 15:05:00 -
Ankara Valiliğinden kritik uyarı

Ankara Valiliğinden, yarın gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Şereflikoçhisar, Evren ve çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Perşembe günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.

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