Ankara Valiliği'nden cuma namazı açıklaması
Ankara Valiliği, yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşların, ikametlerine en yakın camiye, araç kullanmamak kaydıyla gidebileceğini duyurdu.
Ankara Valiliği, yarın cuma namazına gitmek isteyenlerin ikametlerine en yakın camiye, araç kullanmamak kaydıyla gidebileceğini açıkladı.
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İlimizde 1 Ocak Cuma günü, cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ve cuma namazı saatleriyle sınırlı olarak ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir"