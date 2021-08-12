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Gündem Ankara Valiliği: Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir
Gündem

Ankara Valiliği: Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir

Ankara Valiliği, Altındağ ilçesinde yaşanan bazı gösteri ve olayların sona erdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 07:55:00 -
Ankara Valiliği: Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir

Ankara Valiliği Altındağ İlçesi'nde akşam meydana gelen olayların sona erdiğini duyurdu.

Altındağ Battalgazi Mahallesi'ndeki bir parkta önceki gün iki grup arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Emirhan Yalçın’ın hayatını kaybetmesinin ardından olayın yaşandığı mahalle ve çevresinde gerginlik çıktı. Mahallede toplanan çok sayıda vatandaş, Yalçın’ın hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Çevredeki dükkan ve araçların zarar gördüğü olaylara zaman zaman polis müdahale etti.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen birtakım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki yabancı uyruklu zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

 

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