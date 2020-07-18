Ankara Üniversitesi taban puanları 2020 | Ankara Üniversitesi puanları kaç?
Ankara Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması kaç? 27-28 Haziran’da ÖSYM tarafından yapılan 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihleri başlayacak. Eğitimini Ankara Üniversitesi’nde devam etmek isteyen adaylar, Ankara Üniversitesi taban puanları 2020 yılı için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Eğitimini Ankara Üniversitesi’nde sürdürmek isteyen her bir öğrenci, Ankara Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjanlarını gözden geçiriyor.
Ankara Üniversitesi sıralama. Yaklaşık 2.5 milyon adayın katılımı ile gerçekleşen YKS ile ilgili gözler ÖSYM taradından açıklanacak YKS sonuçlarında. ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklamasının ardından üniversite adayları için tercih maratonu başlayacak. Ankara Üniversitesi taban puanları, Ankara Üniversitesi başarı sırası ve kontenjanları da yine araştırılan konular arasında yer alıyor. Tercihini Ankara Üniversitesi’nde yana kullanacak olan adaylar, geçen senenin taban puanları ve başarı sıralamasını da öğreniyor.
Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puan
Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puan
Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi taban puanı
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanı
Ankara Üniversitesi Eczacılık taban puanları
Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları
Eğitim
Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları
Eğitim
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık
TÜM ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU
ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız