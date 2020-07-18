Ankara Üniversitesi taban puanları 2020 | Ankara Üniversitesi puanları kaç?

Ankara Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması kaç? 27-28 Haziran’da ÖSYM tarafından yapılan 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihleri başlayacak. Eğitimini Ankara Üniversitesi’nde devam etmek isteyen adaylar, Ankara Üniversitesi taban puanları 2020 yılı için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Eğitimini Ankara Üniversitesi’nde sürdürmek isteyen her bir öğrenci, Ankara Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjanlarını gözden geçiriyor.