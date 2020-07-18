  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Ankara Üniversitesi taban puanları 2020 | Ankara Üniversitesi puanları kaç?

Ankara Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması kaç? 27-28 Haziran’da ÖSYM tarafından yapılan 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihleri başlayacak. Eğitimini Ankara Üniversitesi’nde devam etmek isteyen adaylar, Ankara Üniversitesi taban puanları 2020 yılı için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Eğitimini Ankara Üniversitesi’nde sürdürmek isteyen her bir öğrenci, Ankara Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjanlarını gözden geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 23:09:00 - 2020-07-18 23:10:11
Ankara Üniversitesi taban puanları 2020 | Ankara Üniversitesi puanları kaç?

Ankara Üniversitesi sıralama. Yaklaşık 2.5 milyon adayın katılımı ile gerçekleşen YKS ile ilgili gözler ÖSYM taradından açıklanacak YKS sonuçlarında. ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklamasının ardından üniversite adayları için tercih maratonu başlayacak. Ankara Üniversitesi taban puanları, Ankara Üniversitesi başarı sırası ve kontenjanları da yine araştırılan konular arasında yer alıyor. Tercihini Ankara Üniversitesi’nde yana kullanacak olan adaylar, geçen senenin taban puanları ve başarı sıralamasını da öğreniyor.

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puan

Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puan

Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi taban puanı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanı

Ankara Üniversitesi Eczacılık taban puanları

Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları

Hemşirelik tabun puanları 2020
Hemşirelik tabun puanları 2020

Eğitim

Hemşirelik tabun puanları 2020

Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralamaları konjenlarları
Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralamaları konjenlarları

Eğitim

Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralamaları konjenlarları

Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2020 | Abdullah Gül Üniversitesi puanları kaç?
Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2020 | Abdullah Gül Üniversitesi puanları kaç?

Eğitim

Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2020 | Abdullah Gül Üniversitesi puanları kaç?

Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları
Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları

Eğitim

Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık

Eğitim

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2 yıllık 4 yıllık 2020 DEÜ başarı sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2 yıllık 4 yıllık 2020 DEÜ başarı sıralaması

Eğitim

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2 yıllık 4 yıllık 2020 DEÜ başarı sıralaması

ODTÜ puanları ODTÜ 2020 taban puanları başarı sıralaması
ODTÜ puanları ODTÜ 2020 taban puanları başarı sıralaması

Eğitim

ODTÜ puanları ODTÜ 2020 taban puanları başarı sıralaması

Anadolu Üniversitesi puanları Eskişehir Anadolu Üniversitesi sıralama 2020
Anadolu Üniversitesi puanları Eskişehir Anadolu Üniversitesi sıralama 2020

Eğitim

Anadolu Üniversitesi puanları Eskişehir Anadolu Üniversitesi sıralama 2020

TÜM ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı