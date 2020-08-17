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Aktüel

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Ünüvar, göreve başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 15:49:03 -
Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Ünüvar, göreve başladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, görevi Prof. Dr. Erkan İbiş'ten devraldı.

Ünüvar, üniversitedeki törende yaptığı konuşmada, kendisine verilen vazifenin sorumluluğunu omuzlarında hissettiğini belirtti.

Görevi devreden İbiş'e teşekkür eden Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin temellerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atıldığını, Türkiye'nin bilimsel anlamda umudu olduğunu dile getirdi.

Ünüvar, görevi süresince herkesin hak ve hukukunu koruyacağını, birlikte çalışma kültürünü, güzeli, hakkı şiar edineceğini vurguladı.

Üniversitenin gelişmesi, Türkiye'nin yarınlarına damga vurması için gayret göstereceğini ifade eden Ünüvar, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin yanlarında olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühleri ve güvenleriyle Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne getirildiğini aktaran Ünüvar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

- Erkan İbiş, başarı diledi

Ankara Üniversitesinin 18'inci rektörü olan ve görevini 8 yıldır sürdüren Prof. Dr. İbiş ise Ünüvar'a başarı diledi.

İbiş, üniversitenin 2021'de 75'inci yaşına gireceğini hatırlatarak, bu konuda oluşturulan komisyonun gerekli çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Ankara Üniversitesinin yaklaşık 70 bin öğrenci ile 4 binin üzerinde akademisyeni olan bir kurum odluğunu belirten İbiş, üniversitenin misyonunu Türkiye ile özdeşleştirdiğini vurguladı.

Görevi süresince yapılanları anlatan İbiş, başarı ve üretim odaklı çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından İbiş, görevi devrederek Ünüvar'a çiçek takdim etti.

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