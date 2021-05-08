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Ekonomi Ankara Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?
Ekonomi

Ankara Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?

Ankara Üniversitesi sözleşmeli hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, biyolog, psikolog, eczacı ve sağlık teknikeri alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda, en az lisans mezunu sözleşmeli çalışmak üzere hemşire ve sağlık personel olacağı bildirildi. Peki, Ankara Üniversitesi personel alımı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 23:16:00 -
Ankara Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?

Ankara Üniversitesi kendi bünyesinde bulunan hastaneye en az ön lisans mezunu ve 2020 KPSS sınav türlerinden puan almış personel alımı yapacağını açıkladı. Yapılan duyuruda, 119 sözleşmeli personel alımının gerçekleştirileceği bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Ankara Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Ankara Üniversitesi personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adayların, 17.05.2021 tarihine kadar, https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru sitesindeki başvuru formunu doldurmaları yapmaları gerekiyor.

Ankara Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alım şartları nelerdir?

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2-2020 KPSS (B) gurubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5-Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

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