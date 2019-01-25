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Ankara Uluslararası Film Festivalinde 'genç jüri'

Bu yıl 30'uncusu düzenlenecek Ankara Uluslararası Film Festivali'nin jürisinde, alanında başarılı genç sanatçılar da görev alacak.

25 Ocak 2019 Cuma 10:01
Ankara Uluslararası Film Festivalinde 'genç jüri'

Festivalde bu yıl yarışmalarda görev yapacak jüride genç sanatçılara yer verildi. Ulusal Uzun Film Yarışması ana jürisinde, yönetmen Tolga Karaçelik, senarist Ebru Ceylan, oyuncular Tolga Tekin ve Tülin Özen, gazeteci yazar Cem Erciyes bulunacak.

Ulusal Belgesel Film Yarışması ana jürisinde, belgesel yapımcısı ve yönetmen Semra Güzel Korver, gazeteci yazar Kanat Atkaya, fotoğrafçı ve yönetmen Mehmet Turgut görev yapacak.

Festivalin, Ulusal Kısa Film Yarışması ana jürisinde yer alan isimler ise oyuncu Yelda Reynaud, yönetmen Seren Yüce ve görüntü yönetmeni Feza Çaldıran olarak belirlendi.

Festival bünyesinde yer alan, yeni film projelerine verilen Proje Geliştirme Desteği Yarışması ana jürisinde de yapımcı yönetmen Sevinç Baloğlu, yapımcılar Armağan Lale ve Ali Bayraktar görev yapacak.

"Kadın erkek dengesi gözetilen genç jüri"

Festival Başkanı Ümit Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin bu sene 30'uncu kez düzenlendiğini ifade ederek, "30 yaşımıza, genç, dinamik ama sektöre kendini kabul ettirmiş bir jüriyle giriyoruz." dedi.

Sezgin, 30 yılın bir festival için gurur duyulacak bir süre ve belirli bir olgunluğun göstergesi olduğunu kaydetti.

Bu sene jüri üyelerini seçerken, her yıl olduğundan daha titiz davranmaya çalıştıklarını belirten Sezgin, festivale sektörün genç isimlerinden jüri üyeleri seçtiklerini söyledi.

Sezgin, jüri üyelerine ilişkin, "Genç ancak kendilerini kabul ettirmiş yetkin isimler var jüride. İstedik ki festivalimiz gençliğin dinamizmini hiç kaybetmesin, günümüzün hızla gelişen ve değişen beğenilerine, eğilimlerine uzak kalmasın. Ne mutlu bize, bu hedeflerimize uygun çok önemli ve değerli isimlerle çalışma şansı yakaladık. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Son başvuru tarihi 1 Şubat"

Üye seçerken, sektörün tüm dallarının temsiline de önem verdiklerini vurgulayan Sezgin, şunları kaydetti:

"Bir film yaratılırken yapımcı, yönetmen, oyuncu, kameraman, teknik personel, senarist derken onlarca profesyonel emek verir. Tüm bu grupların jürilerimizde yer alması için uğraş verdik. Kadın erkek dengesi de gözettiğimiz diğer bir etken oldu. İstedik ki sinemada zaman zaman çok farklılaşabilen kadın ve erkek bakış açıları jürilerimizde eşit temsil edilebilsin. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz."

Yarışmalar için şimdiden çok sayıda başvuru aldıklarına değinen Sezgin, son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu hatırlattı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:01
  1. Ankara Uluslararası Film Festivali
  2. Anadolu Ajansı

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