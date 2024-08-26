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Yerel Ankara Toptancı Halinde kanlı kavga
Yerel

Ankara Toptancı Halinde kanlı kavga

Yeniakit Publisher
2024-08-26 02:09:00 -
Ankara Toptancı Halinde kanlı kavga

Ankara Toptancı Halinde iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Olay, Yenimahalle ilçesindeki Ankara Toptancı Halinde meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında yer tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.K., üzerinde bulunan silahla karşı tarafta ateş açtı.

F.K'nin silahından çıkan kurşunlar, G.K., F.M.K., Ö.K., ve A.B'ye isabet etti, Ö.K. ve G.K. hayatını kaybetti.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin failleri yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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