Ankara tava tarifi, nasıl yapılır? Kolay Ankara tava tarifi,
Ankara tava tarifi ile misafirlerinize eşsiz sofralar hazırlayabilirsiniz.
Ankara tava tarifi hem oldukça hızlı hem de ekonomik bir yemek tariflerinden biridir. İşte kolay tarifi.
Malzemeler
- 1. Kuzu incik
- 2. Sıvı yağ
- 3. Arpa şehriye
- 4. Soğan
- 5. Sarımsak
- 6. Et suyu
- 7. Karabiber
- 8. Kimyon
- 9. Yenibahar
- 10. Tarçın
- 11. Tuz
Yapılışı
İncikleri mühürleyin. Üzerine su ekleyin, düdüklüde pişirin. Kalan et suyu ile arpa şehriyesi pilavını baharatlarıyla birlikte pişirin. Afiyet olsun.