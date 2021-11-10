  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Ankara tava tarifi, nasıl yapılır? Kolay Ankara tava tarifi,
Kadın - Aile

Ankara tava tarifi, nasıl yapılır? Kolay Ankara tava tarifi,

Ankara tava tarifi ile misafirlerinize eşsiz sofralar hazırlayabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 21:07:00 -
Ankara tava tarifi, nasıl yapılır? Kolay Ankara tava tarifi,

Ankara tava tarifi hem oldukça hızlı hem de ekonomik bir yemek tariflerinden biridir. İşte kolay tarifi.

Malzemeler

  • 1. Kuzu incik
  • 2. Sıvı yağ
  • 3. Arpa şehriye
  • 4. Soğan
  • 5. Sarımsak
  • 6. Et suyu
  • 7. Karabiber
  • 8. Kimyon
  • 9. Yenibahar
  • 10. Tarçın
  • 11. Tuz

Yapılışı

İncikleri mühürleyin. Üzerine su ekleyin, düdüklüde pişirin. Kalan et suyu ile arpa şehriyesi pilavını baharatlarıyla birlikte pişirin. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'ye sığınan Peker'e soğuk duş
Gündem

BAE'ye sığınan Peker'e soğuk duş

Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik açılan davada çarpıcı bir gelişme yaşandı. ..
Saniyeler içinde belirdi ve birden yok oldu! Kılıçdaroğlu’nun arkasına dikkat
Gündem

Saniyeler içinde belirdi ve birden yok oldu! Kılıçdaroğlu’nun arkasına dikkat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen konferansta konuşma yaptığı sırada arkada beliren görüntü dikkat çe..
Siyaset

"Keşke bir köşesinde de mescid olsaydı"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Anıtkabir paylaşımı gündem oldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay