Ankara-Tahran treninin ilk yolcuları Van'da çiçeklerle karşılandı

VAN (AA) - Ankara -Tahran arasında 4 yıl aradan sonra başlayan tren seferlerinin ilk yolcuları Van'da çiçeklerle karşılandı.



Terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 2015'te durdurulan Ankara-Tahran tren seferleri, güven ortamının sağlanmasıyla yeniden başladı.



Ankara'dan Tahran'a giden ve dün Ankara Garı'ndan hareket eden 188 yolcu kapasiteli Trans Asya Ekspresi Van'a ulaştı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinden feribotla Van'a gelen yolcular, iskelede AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve Kültür Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ tarafından çiçeklerle karşılandı.

Türkmenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör olayları nedeniyle Ankara-Tahran tren seferlerinin uzun zamandan beri yapılamadığını anımsattı.

İki ülke arasında tren seferlerinin artık kesintisiz olarak süreceğini dile getiren Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"İlk trenin yolcularını şehrimizde çiçeklerle ağırlamak istedik. Tren seferleri, inşallah bundan sonra sefer sayısı çoğaltılarak kesintisiz devam eder. Özellikle turizm anlamında şehrimize katkı sağlayacaktır. İlimiz İran'dan turist çekiyor. Bu anlamda İranlılar ilimizin sosyo-kültürel yapısı, ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlıyor. Hedefimiz bir milyon İranlıyı şehrimizde ağırlamak."

Kültür Turizm İl Müdürü Aktuğ da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan uygulamanın kent turizmi için çok önemli olduğunu söyledi.

İnsanların son zamanlarda daha çok tren yolculuğunu tercih ettiğini ifade eden Aktuğ, "Tren seferlerinin başlaması bizleri memnun etti. Bu girişim, kentin turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak." dedi.

Trendeki İranlı yolcu Laya Hüseyni de ailesiyle Ankara'dan geldiğini belirterek, "Daha önce uçakla geldiğimizde bagaj sıkıntısı yaşıyorduk. Şimdi trenle geliyoruz ve bu sıkıntı kalmadı. Bu seferlerin iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesine vesile olacağını düşünüyorum. Gerçekten de çok iyi oldu." diye konuştu.

Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla başlatılan Trans Asya Ekspresi'nin, Tahran'dan Ankara'ya ilk seferi ise 11 Temmuz'da gerçekleştirilmişti.









