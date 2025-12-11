  • İSTANBUL
Yaşam Ankara su kesinti saatleri 11 Aralık Perşembe
Yaşam

Ankara su kesinti saatleri 11 Aralık Perşembe

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara su kesinti saatleri 11 Aralık Perşembe

Ankara’da bazı ilçelerde planlı su kesintileri yaşanıyor. Söz konusu ilelerde yaşayanlar bu sebeple “Ankara sular ne zaman gelecek?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, Ankara 11 Aralık Perşembe su kesinti saatleri...

Ankara’da içme suyu dağıtım şebekesinde meydana gelen arızalar nedeniyle 11 Aralık Perşembe günü çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanacağı açıklandı. ASKİ’nin güncel bildirimleri özellikle uzun süreli kesinti riski bulunan bölgelerde yakından takip edilirken, kent sakinleri suların hangi saatlerde geleceğini öğrenmek için sorgulama ekranına yöneliyor. Peki, sular ne zaman gelir?

 

Kazan ilçesinde 10 saate varan kesinti uyarısı

Kazan ilçesinde içme suyu hattını besleyen T 55 deposunda meydana gelen arıza nedeniyle gün boyunca kesintiler yaşanabileceği bildirildi. Arızanın 11 Aralık sabah saatlerinde oluştuğu, ekiplerin aynı gün içerisinde onarım çalışmalarını tamamlamayı hedeflediği belirtildi. Bu süreçte Saray Mahallesi’nin bazı bölgelerinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü görülebilir. Keresteciler Sanayi Sitesi ve Saraykent Sanayi Sitesi çevresindeki cadde ve sokaklar da kesintiden etkilenecek alanlar arasında yer alıyor.

 

Mamak’ta içme suyu hattındaki arıza nedeniyle kesinti

Mamak İlçesi Bahçeleriçi Mahallesi’nde 200’lük içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle gün içinde su kesintisi uygulanacağı açıklandı. Sabah saatlerinde başlayan kesinti, tamir çalışmalarının tamamlanacağı saate kadar sürecek. Karaağaç, Altıağaç, Harman ve Hüseyin Gazi’nin üst kotları ile Bahçeleriçi ve çevresinin alt kotlarında da su verilemeyeceği belirtildi. ASKİ ekipleri, arızanın giderilmesi için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

 

Gölbaşı’nda plansız su kesintisi

Gölbaşı İlçesi Oğulbey Mahallesi Konya Yolu üzerinde 400’lük düktil içme suyu hattında yapılan branşman bağlantı çalışması nedeniyle plansız bir su kesintisi yaşandığı duyuruldu. Sabah saatlerinde başlayan kesintinin akşam saatlerine kadar devam edeceği, onarım sonrasında suyun özellikle üst kotlara ulaşmasının 19.00 sularını bulabileceği aktarıldı. Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz ve Karagedik Mahalleleri kesintiden etkilenecek bölgeler arasında bulunuyor.

