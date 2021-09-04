4 Eylül 2021'de açılışının yapılması beklenen Ankara-Sivas Hızlı Tren açılış töreni ertelendi. Hızlı tren hattını kullanmak isteyenler ise bilet fiyatlarını araştırmaya başladı.

Ankara Sivas hızlı tren fiyatları

2008 yılında temeli atılan hızlı tren hattı iki şehir arasındaki mesafeyi 2 saate indirmeyi amaçlıyor. Hattın açılışı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Açılış töreninin ne zamana ertelendiği henüz belli değil. Bu sebeple tarife ücretleri de bilinmiyor.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesiyle Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas güzergahında, 393 Km. uzunluğunda ve 250 Km/sa hızla elektrikli ve sinyalli olarak işletmecilik yapılacaktır.

Güzergahında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli, Sivas'da olmak üzere 8 istasyon bulunacaktır.

Projede yapılan toplam 903 adet sanat yapısından; 49 adet tünel, 53 adet viyadük, 217 adet alt/üst geçit, 611 adet köprü/menfez inşaa edilmiştir. 108 milyon m3 kazı, 29 milyon m3 dolgu yapılmıştır.

Projenin tamamlanmasıyla seyahat süresi 12 saatten, 2 saate düşecektir.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında 25 Ocak 2021 tarihinde ilk performans testiyle başlayan test sürüşleri devam etmektedir.