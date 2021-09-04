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Yaşam

Ankara-Sivas Hızlı Tren durakları

Sivas hızlı tren istasyon isimleri |Temeli 2008 yılında atılan Ankara-Sivas Hızlı Tren hattının açılışına kısa bir zaman kaldı. Test sürüşleri 25 Ocak 2021'de başlayan hattın durakları merak ediliyor. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı durakları belli mi? Sivas hızlı tren hattı nereden geçecek?

Yeniakit Publisher
2021-09-04 14:28:00 -
Ankara-Sivas Hızlı Tren durakları

Test sürüşleri ocak ayında başlayan ve açılışı 4 Eylül’de yapılması beklenen Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nın açılışı ertelendi. Önümüzdeki günlerde erteleme tarihine ilişkin bir açıklamanın yapılması bekleniyor. İki şehir arasındaki mesafeyi 2 saate indirecek olan hattın durakları merak ediliyor.

Ankara-Sivas Hızlı Tren durakları

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesiyle Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas güzergahında, 393 Km. uzunluğunda ve 250 Km/sa hızla elektrikli ve sinyalli olarak işletmecilik yapılacaktır.

Güzergahında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli, Sivas'da olmak üzere 8 istasyon bulunacaktır.

Projede yapılan toplam 903 adet sanat yapısından; 49 adet tünel, 53 adet viyadük, 217 adet alt/üst geçit, 611 adet köprü/menfez inşaa edilmiştir. 108 milyon m3 kazı, 29 milyon m3 dolgu yapılmıştır.

Projenin tamamlanmasıyla seyahat süresi 12 saatten, 2 saate düşecektir.

 

Ankara Sivas hızlı tren fiyatları
Ankara Sivas hızlı tren fiyatları

Yaşam

Ankara Sivas hızlı tren fiyatları

 

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