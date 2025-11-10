Ankara-Şam zirvesi! Fidan'dan Beyaz Saray'a sürpriz ziyaret: Görüşmenin zamanlaması olay oldu

ABD ve Suriye arasında Beyaz Saray'da ilk kez devlet başkanı düzeyinde gerçekleşen tarihi görüşme, Türkiye'den gelen sürpriz bir ziyaretle uluslararası diplomasinin merkezine oturdu.

SURİYE LİDERİ İLE AYNI ANDA BEYAZ SARAY'DA KRİTİK TEMAS

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Beyaz Saray'da bir araya geldiği saatlerde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Washington'a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yakın bir diplomatik kaynaktan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Beyaz Saray’da ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile çok önemli bir görüşme yaptı. Görüşmenin içeriği henüz detaylı paylaşılmasa da, ziyaretin zamanlaması diplomatik çevrelerde "olay" olarak yorumlandı.

GÜNDEM: İKİLİ VE BÖLGESEL KONULAR

Al-Monitor'a konuşan bir Türk diplomatik kaynak, önceden duyurulmayan bu temasın, ikili ilişkilerin yanı sıra, özellikle Suriye'deki son gelişmeler ve bölgesel konuların masaya yatırılması için kritik bir fırsat olduğunu belirtti.

Bu sürpriz ziyaret, Ankara'nın ABD'deki tarihi Suriye-ABD görüşmesine dair tavrını ve pozisyonunu Washington'a doğrudan iletme adımı olarak değerlendiriliyor.