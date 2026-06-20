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Sağlık Ankara-Şam hattında tarihi imza! Sağlık Bakanlığı Suriye rejimiyle resmen masaya oturdu!
Sağlık

Ankara-Şam hattında tarihi imza! Sağlık Bakanlığı Suriye rejimiyle resmen masaya oturdu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Ankara-Şam hattında tarihi imza! Sağlık Bakanlığı Suriye rejimiyle resmen masaya oturdu!

Türkiye ile Suriye arasında uzun yıllar süren gerilimin ardından ezber bozan diplomatik bir hamle geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Şam'da, Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Musaab Nazzal Alali ile bir araya gelerek sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğini öngören tarihi bir mutabakat zaptına imza attı.

Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Suriye resmi temasları kapsamında mevkidaşı Dr. Musaab Nazzal Alali'yle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptını imzaladıklarını belirtti.

Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşma kapsamında halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve anne-bebek sağlığı başta olmak üzere sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, ilaç, tıbbi cihaz, aşı geliştirme ve tıbbi biyoteknoloji alanlarında bilgi ve teknik tecrübe paylaşımı, afet ve acil durum yönetimi, sağlık bilgi sistemleri ile sağlık turizminin teşvik edilmesi hususlarında mutabık kalınmıştır. Anlaşmamızın, Suriye ile sağlık alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşıyacağına inanıyor, ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." 

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