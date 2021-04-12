Ankara Ramazan yardımı|Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan koli yardım başvurusu nasıl yapılır?
Ramazan ayı rahmet ve bereket ayıdır. Ramazan ayında insanlar birbirlerine maddi ve manevi yardım ederler. Ankara ilinde oturan vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan koli yardım başvurusunun nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, Ankara Ramazan erzak yardım başvurusu nasıl yapılır?
Ramazan ayı sadece oruç ayı değil aynı zaman yardımlaşma ayıdır. Maddi problemler yaşayan Müslüman kardeşlerimize ayında daha çok yardımcı olmalıyız. Ramazan ayına girmemize çok az bir süre kala ihtiyaç sahipleri Ramazan ayında verilen yardımlara nasıl başvuru yapacağını ve hangi kurumların Ramazan yardımı yapacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Ankara Ramazan koli yardım başvurusu nasıl yapılır?
Ramazan ayında erzak yardımı yapan birçok belediye ve vakıf vardır. Ramazan kolisi gıda yardımı almak isteyen vatandaşlar öncelikle bağlı oldukları mahalle muhtarları ile irtibata geçebilirler. Ardından muhtarın yönlendireceği yerlere başvuru yapabilirler.
Hangi kurumlar Ramazan koli yardımı yapıyor?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV
İHH Vakfı
Türk Kızılayı
Beşir Derneği
Belediyeler
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Bütün valilik ve kaymakamlıklar
İl, ilçe, belde ve Büyükşehir Belediyelerine