Ankara 'Ortak Akıl'da buluştu

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebirve Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Başkent Ankara Meclisi (BAM) Başkanı Nevzat Ceylan ve Başkan Yardımcısı Adem Can, Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır, Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, AKK Yürütme Kurulu Üyeleri Ceren Anadolve Süleyman Basa katıldı.

Ankara-İstanbul Yeni Nesil Hızlı Tren Projesi, Fuar alanının tamamlanması, Anka Park’ın açılması, Sağlık Vadisi’nin kurulması, Ankara Ahi Cumhuriyeti Paneli’nin düzenlenmesi konularının gündemi oluşturduğu toplantıda, ATO Başkanı Baran,Başkentin hak ettiği yere ulaşabilmesi için Ankara’nın bir lobiye ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Baran, “Burada belki hiçbirimiz Ankaralı değiliz ama ömrümüzü burada geçirdik veAnkaralı’dan çok Ankaralı olduk. Ankara’nın uzun zamandır yakalamadığı bir fırsatın, birliğin içindeyiz.Ankara için dertlenen Ankara için tasalanan, Ankara’nın geleceği ile ilgilenenlerin sayısı artıyor. Bu toplantıdan çok büyük bir bereket çıkacağını düşünüyorum. Bu hareketle beraberAnkara’nın hak ettiği yere ulaşması için büyük bir gayret göstereceğiz” dedi.

“BU BİR VİZYON PROJESİDİR”-

Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylanda“Derdimiz de partimiz de Ankara” diyerek başladığı konuşmasında,Başkent’te 1940’lı yıllardan günümüze kadar süren tren projelerinin tarihçesini ve gelecekte yapılması planlanan yeni projelere dair bilgi verdi.1940’lı yıllarda temeli atılan Ayaş tren yolu projesinin yüzde 75’i yapıldıktan sonra tamamlanamadığını kaydeden Ceylan, projenin geri kalan kısmını tamamlayarak nasıl değerlendirilebileceğine dair ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi. Bölgede, Beypazarı’ndan yılda 1 milyon ton Tronaminerali taşındığını belirten Ceylan, tren yolunun tamamlanarak Trona taşımacılığında ya da Ankara, Yenikent, Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Göynük banliyö hattı olarak kullanılabileceğini söyledi. Yeni yapılacak olan yeni nesil hızlı tren hattınınAnkara, Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu veya Göynük üzerinden önerildiği gibi Sakarya'ya bağlanması yerineBolu-Düzce üzerinden geçmesi durumundagüzergâhı ve mesafeyi uzatacağını ve maliyetleri de artıracağını söyledi.Ceylan, “16 milyon İstanbul ve 6 milyon da Ankara’nın nüfusu ile toplamda 22 milyonu taşıyacak bir tren hattından bahsediyoruz. Bu projenin belirlenen güzergahtan geçmesi sadece Ankara’yı değil Türkiye’yi deilgilendiriyor çünkü bu bir vizyon projesidir” diye konuştu.

“ANADOLU ÜRÜNLERİNİ İHRACATIN KONUSU YAPACAKSAK,TREN YOLU PROJESİNİ HAZIR HALE GETİRMELİYİZ”-

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında, “Biz Ankara için ‘Anadolu’nun Dünyaya Açılan Kapısı’ derken derdimiz bütün Anadolu’nun ürünlerini Ankara üzerinden dünyaya taşımaktı. Bu amacımızda lojistiğin tamamını uçaklarla yapamayız, elbette trenlerle de yapacağız. Anadolu’nun bütün güzelliklerini ihracatın konusu yapacaksak eğer İstanbul’dan Avrupa’ya kadar ulaşacak tren yoluprojesini hazır hale getirmemiz lazım” dedi.

Toplantı sonucundabelirlenen güzergâhın işlerliği ve uygulama yöntemleri hakkında araştırma yapılarak hazırlanan raporun ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülmesi kararı alındı.