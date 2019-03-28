Ankara Ticaret Odası (ATO), oda ve borsalar tarafından mesleki konularda dört ayda bir gerçekleştirilen Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, "Ankara gerçekten üstü örtülü bir hazine. Biz Ankaramızın kendimiz farkında değiliz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında yapılan toplantıya, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz ile ilçe Borsa ve Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri katıldı. Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki de toplantıya konuk olarak katıldı. Toplantıda konuşan Özhaseki, ülke içerisindeki şehirler ve başkentler arasında kıyasıya bir rekabet olduğunu söyledi. Özhaseki, "3 aylık kampanya sürecinde gördüm. Kaç bin tane federasyon, konfederasyon başkanı varmış yeni anladım. Ankaramız başkandan geçilmiyor maşallah. Binlerce sıfat var önünde herkesin, bak herkes her şeyi biliyor. Fakat ortaya koyduğumuz mimari tarz, medeniyet inşası yolunda attığımız adım size göre içinizi ısıtıyor mu? Cumhuriyet’e yakışıyor mu? Bize yakışıyor mu? Bu yüzden içimizin acısı olan bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Projelerinde 10 ana başlıkta bir şehri geleceğe nasıl taşıyacağını anlattığını söyleyen Özhaseki, bir belediyenin ticaret, sanayi, sağlık, kültür, spor konusunda neler yapabileceğini ekibiyle tartışıp, ortaya projeler çıkardığını belirtti. Ticaret denilince karşısına çıkan gerçekliği takip ettiğini aktaran Özhaseki, "Sanayi anlamında oturdum ’Serbest Bölge’yi kurdum. Şimdi 20-30 bin insan çalışıyor, 750-800 milyon dolarlık ihracat yapmaya başladı. Bakın bu belediye başkanının işi değil" diye konuştu.

Önceki belediye başkanlığı zamanında yapılanlardan sonra şehrin değer kazanıp, marka şehir olduğunu belirten Özhaseki, Ankara’da ulaşımda ve ticarette problemlerin olduğunu, projelerinde bunlara da yer verdiğini hatırlattı. Bir şehirde ses çıkmadığı sürece kimsenin oraya bakmayacağını kaydeden Özhaseki, milletvekilleri, bakanlar, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları ile bir şehrin ayağa kalkarsa hiç kimsenin onları reddedemeyeceğinin altını çizdi.

ATO Başkanı Gürsel Baran ise, Ankara’nın yaşanan problemlerle 25-30 yıl içerisinde hizmette mağdur şehirler arasında olduğunu söyledi. Ankara’nın memur kimliğinden sıyrıldığını belirten Baran, "Şu anda savunma sanayiinin Türkiye’dekimerkezi, metal sanayide Türkiye’nin merkezi konumunda, medikal anlamda gerçekten önemli başarılar elde etti. Hem şehir ekonomisine, hem ülke ekonomisine hem de ihracat anlamında medikal sektörünün önemli destekleri var. Savunma sanayii keza böyle, 2 milyar dolara yaklaşan bir ihracat hacmimiz var" dedi.

Ankara’yı sağlıkta da Türkiye’nin başkenti yapmak için gayret sarf ettiklerini kaydeden Baran, Türkiye’nin en büyük iki hastanesinin birisinin açıldığını, diğerinin kısa sürede açılacağını ve hastanelerin yatak kapasitesi ve hekim kalitesi açısından gelişmiş olduğunu belirtti. Uluslararası fuar ve kongre merkezlerinin bir şehrin olmazsa olmazı olduğunu anlatan Baran, Ankara’nın kısa sürede uluslararası bir fuar merkezine kavuşacağını vurguladı.

"Ankara üstü örtülü bir hazine"

Şehrin hazırlanması gerektiğini aktaran Baran, "Çok eski kimliğinden sıyrılmış bir Ankara var. Bunlar için çok önemli olan, şehrimizin hazırlığı ve sayın başkanımdan özellikle bunu istirham ediyorum, çok önemli olmazsa olmazlar var. Şehrimizi uyandırmamız lazım. Ben daha önce de söyledim Ankara gerçekten üstü örtülü bir hazine. Biz Ankaramızın kendimiz farkında değiliz" ifadelerini kullandı.

Baran, Ankara’da ulaşım, fuar ve spor alanlarında çok önemli sıkıntıları olduğunu da söyledi.