Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 14.02.2022 - 18.02.2022 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

NOTER KURA İŞLEMLERİ

1. Noter kura çekimi 25.02.2022 tarihinde saat 10.30’da Üniversitemiz Rektörlük Binası zemin kat Konferans salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından (https://www.mgu.edu.tr/) adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. Kura çekimi izlenmesinde değişiklik olması durumunda (https://www.mgu.edu.tr/) adresimizden duyuru yapılacaktır. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.

2. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

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