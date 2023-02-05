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İSLAM Ankara Müftüsü Dr. Hasan Çınar uyardı! İşte sosyal medyadaki misyonerlik faaliyeti...
İSLAM

Ankara Müftüsü Dr. Hasan Çınar uyardı! İşte sosyal medyadaki misyonerlik faaliyeti...

Ankara Müftüsü Dr. Hasan Çınar, sosyal medyada yürütülen misyonerlik faaliyetlerine dikkat çektiği açıklamasında, İslam itikadını bozmak isteyenlere ilişkin Müslümanlara önemli uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 17:38:00 -
Ankara Müftüsü Dr. Hasan Çınar uyardı! İşte sosyal medyadaki misyonerlik faaliyeti...

 Yeniakit.com.tr 

Ankara Müftüsü Dr. Hasan Çınar, müftülüğe gelen bir soruya verdiği cevabında, sosyal medya ve benzeri araçlarla, Müslümanların itikadını bozmayı hedefleyen misyonerlerin yürüttüğü faaliyetlere dikkat çekti.

Bir vatandaş, hemen herkesin telefonuna en az bir defa gelen, "Bu yazıyı 13 kişiye gönderirsen dileğin yerine gelecek, göndermezsen büyük bir bela ile karşılaşacaksın" şeklindeki mesajlara ilişkin Ankara Müftülüğü'ne soru yoluyla başvurdu.

Vatandaş cep telefonuna geldiğini belirttiği şu mesajı, Ankara Müftülüğü ile paylaştı:

13 yaşındaki bir kız çocuğu yazmış: Ben Berfincan Side Tunç, 13 yaşındayım. Amansız bir hastalığa yakalandım. Doktorlar bir çare bulamadılar. Gözyaşlarımla Şeyhler Şeyhi Hz. Hüseyin' in kız kardeşi Hz. Zeynep' in türbesini ziyaret ettim ve orada uyuya kaldım. Rüyamda Hz. Zeynep ağzıma su döküyordu. "Allah'ın izniyle iyi olacaksın" diye müjde verdi ve başımdan geçen bu olayı yazıp halka dağıtmamı istedi.

Bende bu isteğini yerine getirdim. Bir tanesini fakir bir kişiye verdim, inandı, 13 gün sonra zengin oldu. Bir tanesini zengin birisine verdim umursamadı, 13 gün sonra servetini yitirdi. Bir tanesini memur birisine verdim oda umursamadı, 13 gün sonra hapse girdi. İnananlar mutlu, inanmayanlar perişan oldu.

Bu yazı kimin eline geçerse 13 tane çoğaltıp 13 kişiye dağıtsın. Bu yazıyı yazıp dağıtan kişinin muradı Allah'ın izniyle 13 gün sonra gerçekleşecek. Hz. Zeynep'in şefkatiyle 13 gün sonra muradına erecektir. Bu yazıyı okumaz umursamaz, ilgilenmezseniz, çoğaltıp dağıtmazsanız, 13 gün sonra kötü bir şey yaşayabilirsiniz.

Müftülüğe başvuran vatandaş, sorusunda şu ifadeleri kullandı: Yukarıda yer alan paylaşımlar doğru mudur?

'Dinde yeri yoktur'

Ankara Müftüsü Dr. Hasan Çınar, bu tarz mesajların misyonerlerin faaliyetleri kapsamında olduğunu belirterek, "Bu tür saçma mesajlar, dini esaslarımıza tamamen ters, aslı astarı olmayan ve misyonerler tarafından uydurulan şeylerdir. Panik yoluyla Müslümanlara yanlış itikat aşılayarak itikatlarını bozmak istemektedirler." dedi.

"Bu ve bunun gibi saçmalıkları sırf sosyal medyada paylaşım sayısını artırma adına oluşturup insanları vicdani açıdan baskı altına almak günahtır." değerlendirmesi yapan Dr. Çınar, "Allah’ın (cc) takdirinden başkası olmaz. Bunları kimler uyduruyor bilemiyoruz. Fakat hiçbir dini dayanağı yoktur." ifadelerini kullandı.

Örneğin; bu paylaşımlarda yer alan tarihlerde beklenen olmazsa, çocuklarımız namaza başlamazsa ne olacak?
Bu durumda asıl yapılması gereken eşref vakitlerde dua etmek olacaktır. Ayetler şifa ve rahmettir. Cuma günleri Kehf Suresi'ni okuyacağız, diğer günler Yasin’i ve diğer sureleri, Esma-i Hüsna'yı okuyacağız, Rabbimize içimizi şerh edeceğiz ama dine, dinde olmayan şeyleri sokmayacağız.

Ankara Müftüsü Dr. Hasan Çınar

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