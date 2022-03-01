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Gündem Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 41 gözaltı kararı
Gündem

Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 41 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 10:16:00 -
Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 41 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına mensup oldukları iddiasıyla 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kontörlü sabit hatlar üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları belirlenen, aralarında 1 yarbay, 1 yüzbaşı ve 3 üsteğmenin bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden 19'unu gözaltına aldı.

Başsavcılık ayrıca, örgütün gizli haberleşme programını kullandıkları belirlenen ve örgütsel hiyerarşiye dahil olduklarına dair haklarında ifade bulunan 15'i daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalama emriyle aranan ve Ankara'da bulundukları tespit edilen 21 zanlı hakkında da gözaltı kararı aldı.

Ankara Terör, Organize ile Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 21 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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