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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

Sakarya merkezli 9 ilde, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 1'i daha tutuklandı- Soruşturma kapsamında Sakarya'da tutuklananların sayısı 6'ya ulaştı

21 Şubat 2019 Perşembe 16:34
Ankara merkezli FETÖ operasyonu

SAKARYA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Sakarya merkezli 9 ilde gözaltına alınanlardan 1'i daha tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 76 ilde yürütülen soruşturması çerçevesinde, Sakarya merkezli 9 ilde gözaltına alınan şüphelilerden 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 1 zanlı "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında Sakarya'da tutuklananların sayısı 6'ya ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, 12 Şubat'ta Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 9 kişi Sakarya, İstanbul, Van, Bilecik, Ankara, Muğla, Elazığ, Kilis ve Kütahya'da düzenlenen operasyonlarla yakalanmış, 2 şüphelinin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Şubat'ta adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:34
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