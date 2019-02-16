Ankara merkezli FETÖ operasyonu Balıkesir'de, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Balıkesir'de 7 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 76 ilde yürütülen soruşturması çerçevesinde, Balıkesir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, A.A, Z.A, M.T, R.E, R.D ve Ş.Ç. tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.