Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütlü olarak yurt dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde ithal edip yurt içinde satmak amacıyla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli Ankara, İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı, 3'ü yurt dışında olmak üzere 4 kişi ise aranıyor.

Gözaltına alınan 6 şüpheli ifadelerinin ardından "Örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanmaları istemiyle Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme 5 şüphelinin tutuklanmasına, bir şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

Ara yakalamalar yapıldı

Başsavcılık açıklamasına göre aynı soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve delillerden hareketle muhtelif tarihlerde ara yakalama işlemleri yapıldı.

Bu kapsamda 18 Ocak'ta Kolombiya'dan İstanbul'a gelen bir uçağın kargo bölümünde yasa dışı yollarla uyuşturucu sokulacağı bilgisi üzerine yapılan aramada 24 kilo 600 gram kokain, 24 Mart'ta yine Kolombiya'dan İstanbul'a gelen uçakta yapılan aramada ise 2 kilo 184 gram kokain ele geçirildi.

Ayrıca 5 Eylül'de Mersin Limanı'na ulaşacak bir gemiyle muz yüklü konteyner içerisinde yasa dışı yollarla uyuşturucu sokulacağı bilgisi üzerine yapılan aramada ise konteyner içerisinde 44 kilo 850 gram kokain ele geçirildi.

Mersin'deki olayla ilgili şüpheliler D.K.H. (Irak uyruklu), V.D. ve İ.D tutuklanırken soruşturma dosyası, irtibatlı olması nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.