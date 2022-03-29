  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara merkezli 29 ilde FETÖ'nün 'çalışma evleri' operasyonunda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Gündem

Ankara merkezli 29 ilde FETÖ'nün 'çalışma evleri' operasyonunda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Örgütün "kurum sınavlarına hazırlık çalışma evleri"ne yönelik soruşturmada kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 10:08:00 -
Ankara merkezli 29 ilde FETÖ'nün 'çalışma evleri' operasyonunda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "kurum sınavlarına hazırlık çalışma evleri"ne yönelik soruşturmada aralarında aktif kamu görevlilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2014-2016 yılları arasında örgüt tarafından Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan, her biri kod isimle anılan kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda söz konusu evlerde kaldığı dönemde şahsi telefonlarını kullanmayarak, eve tahsis edilmiş hatlar üzerinden yakınlarıyla görüştüğü belirlenen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 29 ilde aralarında aktif kamu görevlilerinin de olduğu şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay