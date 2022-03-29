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Gündem Ankara merkezli 12 ilde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Ankara merkezli 12 ilde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli büyük operasyon düzenlendi. Aralarında hakim adayları, avukatlar ve öğretim görevlileri de var.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 08:33:00 -
Ankara merkezli 12 ilde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilindeki hâkim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; aralarında çoğunluğu avukat olmak üzere ihraç hâkim adayı, öğretim görevlisi, güvenlik görevlisi bulunan toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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