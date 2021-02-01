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Ekonomi Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 22 Öğretim Üyesi alacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 13:54:00 -
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere Ankara Medipol Üniversitesi web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.

İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları, ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı oluru ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşmeleri gerçekleştirilecek. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak.

Başvurular 1 Şubat 2021 tarihten itibaren 15 gün içinde Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mah. Talatpaşa Blv. Biga Sok. 06050 Altındağ/ANKARA şahsen yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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