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Ekonomi Ankara Medipol Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

Ankara Medipol Üniversitesi akademik kadro alacak

Ankara Medipol Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” 31 Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 15:12:00 -
Ankara Medipol Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 18.09.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki üniversite adresine şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitenin web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN:

SINAV TAKVİMİ

• Ön Değerlendirme Tarihi : 04.10.2021

• Sınav Tarihi : 06.10.2021

• Sonuç Açıklama Tarihi : 08.10.2021

İrtibat-Başvuru Adresi:

Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mah. Talatpaşa Blv. Biga Sok. 06050

Altındağ-ANKARA

Tel: 0312-324 2411

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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