Ankara lise taban puanları Ankara fen lisesi, anadolu lisesi, imam hatip yüzdelik dilimleri 2021

LGS 2021 Ankara taban puanları ve yüzdelik dilimleri sorgulamaları arama motorları üzerinden aratılıyor. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih için araştırmalara yöneldi. Bu anlamda Ankara lise puanları ve yüzdelik dilimleri merak kazandı.

Ankara lise taban puanları yüzdelik dilimleri 2021

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LGS 2021 Merkezi Sınav Puanı ile alan ortaöğretim kurumları tercih rehberi için tıklayın

LGS 2021 tercihleri ne zaman?

LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.

LGS'de soru iptali var mı?

LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.