Ankara kulüplerinden Mersin'deki şehitler için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Ankara'daki MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ile Keçiörengücü kulüpleri, Mersin'in Mut ilçesinde trafik kazası sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mersin'in Mut ilçesinde askerlerimizi taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Mersin'in Mut ilçesinde askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Mersin'in Mut ilçesinde askeri personel taşıyan sivil otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.



Keçiörengücü Kulübünden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen kaza sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."