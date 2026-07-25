Ankara-Konya yolunu kullananlar dikkat! O istikamet trafiğe kapatılacak

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 25 Temmuz’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

TEM Otoyolunun 0-3.km.leri arasında Anadolu Otoyolu Kavşağı- İzmit Doğu Kavşağı mevkii kesimde 10.07.2026-31.12.2026 tarihlerinde eski beton direklerin yenilenmesi çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar İş programı doğrultusunda, Otoyoldaki trafik yoğunluğunun en az olduğu zamanlarda yapılacaktır.

İzmir-Aydın Otoyolu Aydın Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacak olup, 4-5 km.leri arasında sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup, trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacaktır. sağ ve emniyet şeridin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanmaktadır.

Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25-42.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ankara-Konya yolunun 39-41.km.leri (Gölbek) arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara - Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya - Ankara istikametinden iki yönlü (Gidiş-Geliş) olarak sağlanmaktadır.

Adana-Ceyhan yolunun 30-31.km.leri arasında (Suluca Mevkii) sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Alaca-Zile yolunun 19-23.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunu 5-6.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Elazığ-Malatya yolunun 38-42.km.leri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kemer-Burdur yolunun 5-7.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Çanakkale-Çan yolunun 25-29.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır.