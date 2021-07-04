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Gündem Ankara-Konya YHT seferleri iptal mi? Ankara-Konya YHT seferleri başladı mı?
Gündem

Ankara-Konya YHT seferleri iptal mi? Ankara-Konya YHT seferleri başladı mı?

Ankara-Konya YHT seferleri iptal mi? Ankara-Konya YHT seferleri şiddetli yağış nedeniyle kapanıp kapanmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Ankara-Konya YHT seferlerinin iptaline ilişkin TCDD'den yapılan açıklama geldi. Peki Ankara-Konya YHT seferleri ne zaman başlayacak? Ankara-Konya YHT seferleri ne zaman normale dönecek? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 08:30:00 - 2021-07-04 08:31:06
Ankara-Konya YHT seferleri iptal mi? Ankara-Konya YHT seferleri başladı mı?

Ankara-Konya YHT hattının bir kesiminde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle tren seferleri iptal edildi. TCDD'den yapılan açıklamaya göre, "Bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak. Karşılıklı olarak iptal edilen Ankara-İstanbul-Konya tren seferleri, çalışmaların neticelenmesinden sonra başlayacak ve kamuoyuyla paylaşılacak" denilmişti. TCDD'den yeni açılama yapıldı. Açıklamada 4 Temmuz itibariyle seferlerin yeniden başlayacağı duyruldu.

Ankara-Konya YHT seferleri kalkış ve varış saatleri şöyleydi:

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