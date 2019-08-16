Ankara-Konya kara yolunda kaza: 5 yaralı - Yolcu otobüsünün de bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

ANKARA (AA) - Ankara-Konya kara yolunda aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya kara yolu Karahamzalı mevkisinde Mustafa Y'nin kullandığı 06 DNU 23 plakalı otomobile, Ferhat B. yönetimindeki 33 YH 900 plakalı yolcu otobüsü arkadan, Mustafa Y'nin kullandığı otomobil ise Sinan E'nin kullandığı minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan anne Zehra Y. ve çocukları Eyüp, Halime ve Medine Y. ile otobüsteki ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine ve diğer hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Eyüp, Halime ve Medine Y'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.