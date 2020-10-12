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Aktüel Ankara "Kardeşlik İçin Futbol" fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor
Aktüel

Ankara "Kardeşlik İçin Futbol" fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:32:07 -
Ankara "Kardeşlik İçin Futbol" fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor

ANKARA (AA) - Rusya Bilim ve Kültür Merkezi, başkent Ankara'da "Kardeşlik İçin Futbol" adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus TASS haber ajansı ve Anadolu Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirilen sergide, 2018 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Rusya arasında oynanan iki futbol maçından 36 fotoğraf karesi yer alıyor.

Sergide yer alan fotoğraflar Anadolu Ajansı ve TASS'ın foto muhabirleri tarafından çekildi.

Büyükelçi Danışmanı Enver Sheykhov, Türkiye ile Rusya'nın bu yıl diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlaması nedeniyle serginin zamanlamasının önemli olduğunu vurgulayarak etkinliğin iki ülke vatandaşlarının birbirlerini daha fazla tanımasına olanak sağladığını söyledi.

Sheykhov, serginin iki ülke arasındaki kardeşliği ve dostluğu simgelediğini sözlerine ekledi.

Fotoğraflar en az bir hafta süreyle sergilenecek.

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