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Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin:

Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, “Şu anda ‘Okul Gıdası Logosu’yla ilgili bir çalışma yapılıyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:59
Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin:

Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, “Şu anda ‘Okul Gıdası Logosu’yla ilgili bir çalışma yapılıyor. 1 yıl süreyle erteleneceğine ait ilgili Bakanlıklarla bir görüşmemiz oldu. Lakin biz uygulamanın ertelenmesini değil içeriğinin düzenlenmesi ve ürün yelpazesinin genişletilmesini istiyoruz” dedi.


Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışı yapılacak gıdalara ilişkin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından bir genelgeyle ‘Okul Gıdası Logosu’ uygulamasının 16 Eylül Pazartesi günü yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan ‘Okul Gıdası Logosu’ kapsamında okul kantinlerinde sadece logolu ürünlerin satışına izin vardı.


Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, İHA’ya ‘Okul Gıdası Logosu’ konusunda açıklamalarda bulundu. Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, okullarda logolu ürünlerin satışı hakkında ilgili Bakanlıklarla görüştüklerini belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan okul logo uygulaması zorunluluğu 16 Eylül 2019 tarihinde başlaması gerekiyordu. Fakat logolu ürün olmadığı için bizler logo uygulamasının yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar ertelenmesini talep ettik. Bununla ilgili yeni bir düzenleme yakın bir zamanda okul müdürlüklerine gönderilecek. Logolu ürünleri denetleme yetkisi 5996 sayılı kanun gereği Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ait. Yapılan düzenlemede proje okul logosu olarak geçiyor. Biz de buna içerik olarak itiraz ediyoruz. Özellikle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya seslenmek istiyorum. Kendisinden, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun yeniden toplanarak bu genelgenin uygulanabilir hale getirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Sahada uygulanabilirliği yok”


‘Okul Gıdası Logosu’nun yeni bir uygulama olmadığını söyleyen Şahin, çocukların okul haricinde alışveriş yaptığı kanallarda da logolu ürünler satılmazsa uygulamanın doğru sonuçlar vermeyeceğini dile getirdi. Şahin, “2016 yılında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelgeyle zaten hayatımızda. Burada yeni getirilen logo uygulamasıyla satılabilecek ürünlerin üzerine logo uygulaması zorunluluğu getiriliyor. Yalnız biz bu genelge ve tebliğlerin yeniden ele alınmasını talep ediyoruz. Çünkü bunun sahada uygulanabilirliğinin olmadığını görüyoruz. Çocuklar okulların çevresinde bulunan marketlerden, büfe ve fast foodlardan bu ürünlere kolayca erişebildiği için okul kantinlerinde logolu ürün satılsa dahi bu genelgeden pozitif bir fayda alınmayacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.



“Cips değil, kraker”


Popüler bir cips firmasının okul kantinlerinde satıldığına dair çıkan haberlere de açıklık getiren Şahin, “Bu aşamada bize en çok yöneltilen soru, ‘Artık kantinciler yeniden cips satmaya mı başladı’. Cips aslında yeni yasaklanmış bir ürün değil. 2011 yılından beri okul kantinlerinde satılmıyor ve satışı yasak. Sözünü ettiğimiz ürünün üretimi bir cips firması tarafından yapılmış ama Sağlık Bakanlığı’nın Bilim Kurulu’nun belirlediği kriterlere uygun olan bir kraker. Ama cips olarak gözüktüğü için toplumda böyle bir algı oluşmuş. Fakat bu ürünün satışında herhangi bir engel bulunmamakta. Çünkü bu cips değil, fırınlanmış krakerdir” diye konuştu.



“Gerçeğe uygun bir düzenleme istiyoruz”


Logo uygulamasının ertelenmesiyle ilgili bir çalışma olduğunu söyleyen Şahin, genelgenin düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Şahin, “Bizim talebimiz, ertelemeden daha ziyade; okul çevresini, velileri ve içine eğitimi alarak yeniden bir düzenleme yapılıp uygulanabilir şekle dönüştürülmesini istiyoruz. Çünkü bu şekle dönüştürülmediği takdirde okul kantininde satışı yasaklanan ürünlerin karşı bakkalda serbest olduğu sürece bu uygulamadan verim alınması mümkün değil. Okul kantinleri 180 gün açık. Okulda biz logolu ürünleri 180 gün satıyoruz. Kalan 180 günde bu çocuk ailesinde, sokağında, marketinde bu ürünleri bulamadığı zaman sağlıksız beslenmiş olmayacak mı. Gerçeğe uygun bir düzenlemenin hayata geçirilmesi bizlerinde, üretici firmalarında isteği. Şu anda logo çalışmasıyla ilgili bir çalışma yapılıyor. 1 yıl süreyle erteleneceğine ait ilgili Bakanlıklarla bir görüşmemiz oldu. Lakin biz uygulamanın ertelenmesini değil içeriğinin düzenlenmesi ve ürün yelpazesinin genişletilmesini istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:59
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