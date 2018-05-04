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Ankara Kalesi'nde yangın: 7 ev kül oldu

Ankara'da Ankara Kalesi'nin de bulunduğu tarihi Kale Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında 7 ev küle döndü.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:14
Ankara Kalesi'nde yangın: 7 ev kül oldu

Altındağ'da, Ankara Kalesi'nin de bulunduğu tarihi mahalledeki Arslanhane Sokağı'nda Ahmet Bağban'a ait depo olarak kullanılan bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bitişikteki binalara da sıçrayan yangın sonrası mahalle alevler ve yoğun duman altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evleri alevler içinde kalan aileler ise kendilerini dışarı attı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dar sokaklar nedeniyle itfaiye araçlarının giremediği bölgede zor anlar yaşadı.

Ara sokaklardan birbirine eklenen hortumlarla alevlere su sıkan itfaiye ekipleri, çatılara çıkarak müdahalede bulundu.

HAYVANLARI MAHSUR KALDI

Evinin çatısı alev alan ve komşularının durumu bildirmesiyle dışarı çıkan Şerife Karaaslan, içeride mahsur kalan kedi, köpek ve kuşları için endişelendi.

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Komşularının teselli etmeye çalıştığı Karaaslan, yangın kontrol altına alındıktan sonra hayvanlarının durumunu öğrenmek için evine koştu.

Gözyaşlarına boğulan yaşlı kadın içeri girer girmez sarıldığı hayvanlarının hayatta olmasıyla büyük sevinç yaşadı.

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ALEVLERİN SESİNİ DUYUNCA UYANDI

Yangında evini saran alevlerin sesini duyarak uyanan 75 yaşındaki Mürüvvet Ayaydın da yoğun duman içinde kendini dışarı attı.

Yalnız yaşayan ve elindeki cep telefonuyla yakınlarına haber veren Ayaydın, yangının çıktığı sokağın köşesinden itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içinde izledi.

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Bu olayda her şeyini kaybettiğini belirten Ayaydın, her şeye rağmen hala hayatta olduğu için şükredip dua etti. Evi tamamen yanan Emine Yemez de çocuklarını yanına alarak komşularına sığındı.

4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ, 7 EV KÜL OLDU

Selçuklu dönemine ait tarihi Arslanhane Camisi'nin alt sokağındaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren zorlu mücadelesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Tarihi Ankara evlerinin bulunduğu bölgedeki yangının büyümeden söndürülmesiyle çevredeki tarihi yapılar da büyük tehlike atlattı. Mahalledeki 7 evin yanarak kullanılamaz hale geldiği sokaktan yükselen yoğun duman, Ulus bölgesini uzun süre etkisi altına aldı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:14
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