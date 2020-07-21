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Aktüel

Ankara Kalesi'nde Ford'un "çevre dostu" aracı ring servisine başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: "Bu araçlar Ulus'tan başlayacak şekilde ringlerle düzenli turlar yapacak. Ankara Kalesi'ne araçla gelmek zorunda kalan ve burada otopark sıkıntısı yaşayan turistler ve Ankaralılara kolaylık olacak"

Yeniakit Publisher
2020-07-21 18:56:21 -
Ankara Kalesi'nde Ford'un "çevre dostu" aracı ring servisine başladı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı Ford Custom PHEV, başta Ankara Kalesi olmak üzere Ulus ve çevresindeki tarihi noktalarda ücretsiz ring ile Başkent Mobil-Başkent 153 hattı için hizmet verecek araçların teslim töreni yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ford Otosan arasında imzalanan sözleşme kapsamında, hibrit elektrikli ticari aracı Custom PHEV'in, Ar-Ge işlemlerinin tamamlanması için Londra, Köln ve Valensiya yollarında yapılan testlerin yanı sıra Ankara'da hizmete sunulan 2 araçtan elde edilecek veriler sonucunda geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kalesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, elektrikli araçların geliştirilmesi için yapılacak testlerle çevrenin korunmasının amaçlandığını söyledi.

Ankaralılar adına firma yetkililerine Ar-Ge çalışmalarını kentte yürüttükleri için teşekkür eden Yavaş, "Bu araçlar Ulus'tan başlayacak şekilde ringlerle düzenli turlar yapacak. Ankara Kalesi'ne araçla gelmek zorunda kalan ve burada otopark sıkıntısı yaşayan turistler ve Ankaralılara kolaylık olacak. Elektrikli aracı, bu tür yokuş alanlarda kullanarak firma sahiplerine biz de yol göstermiş olacağız. Umarım Ankara'da dizel ve benzinli araçlardan kurtulup elektrikli araç kullanmaya başlarız, bu çalışma da başlangıç olur." diye konuştu.

- Araçların en mükemmel hale gelmesini istiyoruz

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de araçların kendi alanında Türkiye'de kendinden şarj edilebilen ilk araç olması dolayısıyla özel bir üretime sahip olduğunu belirtti.

Yenigün, "Türkiye'nin ilk hem elektrikli hem de kendinden şarj edilebilir, içten yanmalı motora sahip 2 ticari aracının Ankara Büyükşehir Belediyesine tanıtımımızın sonuna geldik. Dünyaya sattığımız araçların en mükemmel hale gelmesini istiyoruz. Ankara halkı ve Büyükşehir Belediyesi bu araçları kullanacak. Oradan gelen bilgilerle biz de aracımızı geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

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