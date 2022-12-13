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Ekonomi Ankara itfaiyesinden araç filosuna takviye
Ekonomi

Ankara itfaiyesinden araç filosuna takviye

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ihale usulü ile 2 Adet İtfaiye Aracı alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 14:55:00 -
Ankara itfaiyesinden araç filosuna takviye

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Araçlar 120 takvim günü içerisinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı Merkez İtfaiye İstasyonuna teslim edilecek.

İhale 10.01.2023 tarih ve saat10:30’da Turgut Özal Blv. No:9 İskitler - Altındağ / Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı İhale Salonu’nda yapılacak.

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