Ankara itfaiyesi Kore yolcusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kore Cumhuriyeti Ulusal İtfaiye Teşkilatı’nın davetlisi olarak Seul kentine gidiyor.

Modern ve son teknolojik araç ve gereçleri, eğitimli profesyonel personeli ile her geçen gün kendini yenilerek Avrupa standartlarında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kore Cumhuriyeti’nin Seul kentinde düzenlenecek olan ‘1’inci Uluslararası Büyük Çaplı Afetlere Müdahale Semineri 2019’ a katılacak.

Türk İtfaiyeciler bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak

Kore Cumhuriyeti’nin Seul kentinde 4-5 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olan seminere Ankara İtfaiyesini temsilen İtfaiye Akademisi Amiri Zafer Yüce ve İtfaiye Komuta Amiri Mustafa Kaya katılacak.

Yangına müdahaleden arama kurtarma çalışmalarına kadar birçok alanda Türkiye İtfaiye Teşkilatlarının faaliyetlerini de anlatacak olan Ankara İtfaiyesi ekipleri, Aralık 2018’de Ankara’da yaşanan Yüksek Hızlı Tren kazasına müdahale konusunda da diğer ülkelerin itfaiyecileriyle bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.