‘Ankara için yüzlerce projemiz var’

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

HAK-İŞ’in Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması, “Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik” temasıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ’e bağlı sendika başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Mehmet Özhaeseki, hayatın zıtlıklar üzerine kurulu olduğunu ifade ederek, “Hayat bir mücadeledir. Bu mücadele iyi ve kötüler arasında Hz. Adem’den bu yana başlamış ve devam etmiştir. Kadınlarımızın mücadelesinde bunu daha net olarak görebiliriz. Yüzyıllar boyunca kadın, kas gücü olmadığı için hakkını alamamış ve mağdur duruma düşmüştür. Kadınları bir insan olarak, erkeklerle eşit bir insan olarak gören ve düşünceyi başlatan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’dir” dedi.

“Bizim yüzlerce projemiz var”

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı’na ilişkin, “MHP ile ortak olduk kol kola girdik. Ortaklık bu devlet düşmanlarına karşı gerek çukur eylemleri kazarak devlet ilan edenlere karşı gerekse 15 Temmuz’da hain bir şekilde darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ alçağına ve ekibine karşı, gerekse bu devleti bölmek isteyenlere karşı yapılmış en meşru, en doğru ve toplumsal mutabakat olarak en geniş bir tabana oturan mutabakattır” şeklinde konuştu.

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ı projesi olmamakla eleştiren Özhaseki, “Su fiyatlarını indirelim dedik, yüzde 30 geriye çektik su fiyatlarını, bizim rakibin tüm projeleri bitti. Yaptık zaten, o zaman niye adaysın kardeşim sen ya. ‘Yavaş yavaş’ diyor, bizim yüzlerce projemiz var yavaş yavaş değil, uçak gibi yapacağız. Allah’ın izniyle biz bunu hızlı yapacağız. Yüzlerce projeyi nasıl bitireceğiz biz, gece gündüz demeyeceğiz çalışacağız” diye konuştu.

Mücadelemizi sürdürüyoruz

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iki temel mücadele hattı oluşturduklarını, bunlardan birinin taşeron şirketlerde çalışanların kadro alması, diğerinin de mevsimlik işçilerin çalışma süresinin arttırılması mücadelesi olduğunu belirterek, “Bu iki mücadeleyi kararlılıkla sürdürdük ve 1 milyona yakın çalışanın kadro almasını sağladık. Kadro alamayan arkadaşlarımızın ve KİT’lerdeki arkadaşlarımızın sorunlarını çözmek için mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Mevsimlik işçilerimizin çalışma sürelerinin 10 aya çıkarılmasını sağlayarak önemli bir başarıya imza attık. Tüm bu başarıların yanında KİT’ler başta olmak üzere taşeron şirketlerde çalışıp kadro alamayan arkadaşlarımız var. Bunların kadro almaları için mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.