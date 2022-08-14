Ankara için flaş uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanaklar Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.