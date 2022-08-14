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Yerel Ankara için flaş uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
Yerel

Ankara için flaş uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Ankara Valiliği, yarın Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde gök gürültülü yağış beklendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 18:05:00 -
Ankara için flaş uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanaklar Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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